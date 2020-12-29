Исполнять обязанности премьер-министра будет и. о. первого вице-премьера Артем Новиков.

Избранный президент Киргизии Жапаров официально сложил полномочия премьера — вместе с ним это сделал кабинет министров. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, Торага Жогорку Кенеша, он же спикер парламента, Талант Мамытов.

Исполнять обязанности премьер-министра будет и. о. первого вице-премьера Артем Новиков.

Ранее были опубликованы официальные итоги выборов президента Киргизии. Утром 16 января местный Центральный избирательный комитет огласил результаты голосования. Известно, что бюллетени подсчитывались ручным способом. После подсчета 100 процентов бюллетеней, с 79,23 процентами голосов избирателей лидерство присуждено кандидату Садыру Жапарову.

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