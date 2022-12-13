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Кирби оценил призыв Макрона снизить зависимость Европы от США

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В Белом доме назвали отношения Франции и США замечательными.

Американская администрация пр президенте Джо Байдене не ставит под сомнение "замечательные" отношения между США и Францией, несмотря на недавнее заявление политического лидера Эмманюэля Макрона о том, что Европе пора сократить зависимость от Вашингтона, а также избежать втягивания региона в конфликт между Вашингтоном и Пекином по поводу острова Тайвань. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал оординатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Чиновник пояснил, что США позволят Елисейскому дворцу самостоятельно оценивать слова французского президента.

Мы уверены в замечательных двусторонних отношениях с Францией, сотрудничестве по множеству разнообразных проблем... во всем мире, включая Индо-Тихоокеанский регион, Украину, Африку, Сахель... Мы сосредоточены на том, чтобы гарантировать национальную безопасность наших народов.

Джон Кирби, сотрудник Белого дома

В Белом доме добавили, что в настоящее время также Франция наращивает силы в Индо-Тихоокеанском регионе, там ведутся военно-морские маневры в тот момент, пока ведется этот брифинг со СМИ. Мероприятия согласованы с членами Североатлантического военного альянса и международными партнерами.

Белый дом не видит признаков "неизбежного" применения Китаем силы в отношении Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Yahoo Finance

Теги: белый дом, джон кирби, китай, тайвань, франция, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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