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Киев ответил на заявление Лукашенко о перевозке оружия с Украины
Сегодня, 9:08
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lesjasap

Киев ответил на заявление Лукашенко о перевозке оружия с Украины

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Олег Николенко назвал высказывание белорусского политика инсинуацией.

Киев ответил на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о перевозке "террористической группой" оружия с территории Украины. Об этом в собственном Twitter-аккаунте заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Олег Николенко. По мнению чиновника, такое высказывание Минска является инсинуацией.

Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа. Украина не является врагом Беларуси

Олег Николенко, пресс-секретарь МИД Украины

Напомним, что накануне Александр Лукашенко отметил, что белорусские спецслужбы рассекретили боевиков, которые планировали устраивать на территории республики террористические акты. Задержание участников группы произошло еще 8 декабря. Власти считают, что подозреваемые хотели устраивать нападения, поэтому тоннами завозили в Белоруссию оружие. Политик уточнил, что речь идет о "группировке Автуховича" из семи человек. Их также подозревают в организации поджога одного из представителей милиции и подрыве автомобиля.

Лукашенко: Белоруссия больше не сможет быть такой, как раньше.

Фото: Pixabay.com

Теги: александр лукашенко, мид, олег николенко, перевозка оружия
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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