Киев не выполнил условия для заседания политгруппы, заявили в ЛНР

Владислав Дейнего рассказал о том, что делегация Кива не прислала замечания к проекту по урегулированию конфликта на Донбассе.

Киев не выполнил условия для заседания политической группы. Об этом журналистам в Минске рассказал представитель самопровозглашенной Луганской народной республики. Эксперт отметил, что Украина не прислала письменных замечаний к проекту по урегулированию конфликта на Донбассе. Эти правки необходимы для заседания контактной группы.

Киева буквально требовал назначить внеочередное заседание политической подгруппы для обсуждения проектов дорожных карт по урегулированию конфликта республик и Украины. При этом была достигнута договорённость, что итоговый документ должен полностью соответствовать минским соглашениям Владислав Дейнего, глава МИД ЛНР

Ранее украинский советник по информационной политике Алексей Арестович рассказывал о том, что делегация Киева сформировала "План совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" с территории Донбасса к началу 2021 года. Эксперты ДНР и ЛНР смогли убедить Киев согласовать итоговый план с самопровозглашенными республиками.

Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке.

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