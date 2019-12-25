Киев может предложить Москве обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Киев может предложить Москве обмен Виктора Медведчука на осужденных украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Об этом журналистам местного телеканала сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он не стал исключать возможности того, что в случае вынесения обвинительного вердикта лидеру политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" официальные власти Украины предложат сделку Москве.
Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем.
Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины
Напомним, что полиция Украины произвела обыски в квартире Виктора Медведчука. Депутат Верховной Рады подозревается в государственной измене и "нарушении законов войны". Фигурант расследования считает обвинения политически мотивированными и бездоказательными.
Соратник Медведчука объяснил арест коллеги.
Фото: YouTube/LIVE НАШ
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