Региональный конфликт на Украине не закончится без переговоров между Киевом и Москвой, но при этом обеим сторонам придется идти на компромиссы для мирного урегулирования проблемы. Соответствующее заявление сделал специальный посланник американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог. Иностранный эксперт дал комментарий по теме для местного издания The New York Post. Аналитик заметил, что принятое соглашение, вероятно, не будет приемлемым и удовлетворительным для всех, но при этом все-равно важно "попытаться найти баланс".

Откровенно говоря, обе стороны в любых переговорах должны идти на уступки - так уж устроены переговоры. Кит Келлог, дипломат США

Спецпосланник США добавил, что лидер Белого дома на рабочей встрече с Владимиром Зеленским в сентябре 2024 года заявлял киевскому режиму не только о том, что пришло время для мирного урегулирования кризисной ситуации, но также и о том, что в результате соглашение может стать "выгодным для обеих сторон".

Келлог назвал "мизерными или нулевыми" шансы Киева получить ядерное оружие.

Фото: YouTube / Reuters