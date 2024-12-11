Спецпосланник США оценил недавние слова Владимира Зеленского о том, что Украина должна получить от союзников ядерное оружие для безопасности.

Специальный посланник американского президента от Республиканской партии Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог считает шансы киевского режима вновь получить ядерное оружие "мизерными или нулевыми". Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала Fox News поделился кандидат на пост специального посланника по Украине Кит Келлог. Иностранный дипломат прокомментировал требования Владимира Зеленского о гарантиях, которые якобы должны предоставить страны коллективного Запада Украине, если страны-члены не хотят принимать страну в НАТО.

Шансы на то, что они вновь получат ядерное оружие, примерно между мизерными и нулевыми. Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет. Кит Келлог, дипломат США

Эксперт заметил, что идея о передаче Киеву ядерных вооружений обречена на провал. Он напомнил о словах Дональда Трамп, который публично упоминал, что при нем Белый дом является администрацией здравого смысла. Когда-то кто-то говорит такие вещи тносительно получения доступа к ядерному оружию, то важно смотреть на потенциал или предполагаемый результат.

Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине.

Фото: YouTube / Fox News