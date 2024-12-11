Спецпосланник Трампа рассказал о гибели украинцев, превышающие количество жертв солдат США в двух войнах.

Киевский режим уже потерял в украинском конфликте больше своих солдат, чем Вашингтон суммарно в Корейской войне и Вьетнаме. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала Fox News поделился кандидат на пост специального посланника по Украине Кит Келлог. Иностранный дипломат прокомментировал информацию о безвозвратных потерях, которые понесла в сражениях армия киевского режима. Гость программы отметил, что экс-лидер США Джо Байден придерживался "кинетического" подхода в отношении конфликта. Его принципом было предоставить для ВСУ как можно больше вооружения, необходимого для того, чтобы "убийства продолжались". Сейчас мнение его преемника, Дональда Трампа, сильно отличается.

Украина уже потеряла в конфликте больше, чем США в Корейской и Вьетнамской войнах вместе. Кит Келлог, дипломат США

Напомним, что Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 годы. Конфликт унесл жизни более 36 тысяч американских военнослужащих. Вьетнамская война длилась в период с 1955 по 1975 годы, в ней жертвами стали более 58 тысяч американских солдат. Кит Келлог также отметил, что доложил Трампу о текущей ситуации на Украине утром, в пятницу, 24 января. Эксперт уверен, что важно как можно быстрее завершить конфликт на Украине, однако, путем переговоров, а не на поле боя.В целях ускорения завершения регионального конфликта, по мнению администрации Трампа, сработают экономические меры. Сейчас Трамп предлагает ОПЕК снизить стоимость нефти. Справедливой в Вашингтоне считается цена в "45 долларов за баррель".

Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа.

Фото и видео: YouTube / Fox News