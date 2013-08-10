Будущий спецпосланник США по Украине высказался о планах Трампа

Кит Келлог указал на провал минских соглашений.

Избранный американский президент-республиканец Дональд Трамп хочет устойчивой договоренности между Москвой и Киевом. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала Fox Business поделился кандидат на пост специального посланника по Украине Кит Келлог. Иностранный дипломат отметил, что Вашингтон не желает повторения Минских соглашений. По словам эксперта, новый лидер Белого дома прекрасно понимает важность отношений как с международными союзниками, так и российским лидером Владимиром Путиным.

Президент очень последователен в том, чего он хочет: остановить убийства и принести мир. Мы видели мирный процесс, который пытались проводить.... И он провалился жалким образом. Президент не пойдет таким путем. Кит Келлог, дипломат США

Келлог: Трамп хочет прочного и справедливого мира на Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX Business