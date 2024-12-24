Келлог: Трамп хочет прочного и справедливого мира на Украине

Дипломат назвал цели, которые поставил перед собой новый лидер Белого дома по Украине.

Избранный американский президент, член Республиканской партии США Дональд Трамп хочет добиться устойчивого и справедливого мира в европейском регионе. Соответствующей информацией с журналистами местного телеканала Fox Business поделился кандидат на пост специального посланника по Украине Кит Келлог.

Он хочет мира, который будет справедливым, устойчивым и безопасным... желание принести мир в регион - это приоритет номер один в международной повестке Трампа. Кит Келлог, дипломат США

На протяжении своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно упоминал сторонникам о том, что добьется выхода из украинского кризиса дипломатическим путем еще до момента своей инаугурации. А 27 ноября он выдвинул кандидатуру Келлога на должность помощника и спецпосланника Вашингтона в Киеве и Москве. Иностранный дипломат выступает за мирное урегулирование конфликта между странами путем переговоров. Чиновник предлагал убедить Украину и Россию возобновить двусторонний диалог, зафиксировав текущую линию фронта.

В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы.

Фото и видео: YouTube / FOX Business