  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:59
106
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В США допустили разрешение украинского конфликта в ближайшие месяцы

0 0

Кит Келлог сообщил, что Трамп может пригласить глав Украины и РФ на инаугурацию.

Кандидат избранного американского президента, члена Республиканской партии США Дональда Трампа на пост специального посланника по Украине Кит Келлог в эфире местного телеканала Fox News выразил уверенность о том, что региональный конфликт между Москвой и Киевом удастся урегулировать вскоре после инаугурации в Белом доме. Торжественная церемония запланирована на 20 января 2025 года. По его словам, новый лидер страны способен на решительные действия, в том числе может пригласить руководителей из России и Украины в Вашингтон для достижения ими мирного соглашения.

Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев.

Кит Келлог, дипломат США

Напомним, что Дональд Трамп в интервью журналу The Time не стал раскрывать подробности мирного плана по урегулированию регионального конфликта на Украине. При этом иностранец упомянул, что собирается использовать оказание военной и финансовой помощи Киеву в качестве рычага давления на Россию.

Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Fox Business

Теги: кит келлог, конгресс, план мира
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии