Кит Келлог сообщил, что Трамп может пригласить глав Украины и РФ на инаугурацию.

Кандидат избранного американского президента, члена Республиканской партии США Дональда Трампа на пост специального посланника по Украине Кит Келлог в эфире местного телеканала Fox News выразил уверенность о том, что региональный конфликт между Москвой и Киевом удастся урегулировать вскоре после инаугурации в Белом доме. Торжественная церемония запланирована на 20 января 2025 года. По его словам, новый лидер страны способен на решительные действия, в том числе может пригласить руководителей из России и Украины в Вашингтон для достижения ими мирного соглашения.

Когда речь идет об Украине и России, я действительно верю, что это будет решено в течение следующих нескольких месяцев. Кит Келлог, дипломат США

Напомним, что Дональд Трамп в интервью журналу The Time не стал раскрывать подробности мирного плана по урегулированию регионального конфликта на Украине. При этом иностранец упомянул, что собирается использовать оказание военной и финансовой помощи Киеву в качестве рычага давления на Россию.

Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Fox Business