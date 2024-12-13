Кремль согласился со словами Трампа об опасности ударов ATACMS вглубь РФ

Дмитрий Песков прокомментировал слова избранного главы США о "Глупом решении" Вашингтона.

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Понимание новым лидером Белого дома причин эскалации регионального конфликта импонирует Москве. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что вряд ли сейчас стоит забегать вперед и делать прогнозы в отношении того, как Трамп проявит себя после инаугурации, запланированной на 20 января 2025 года.

Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. Трамп понимает, что именно эскалирует ситуацию вокруг конфликта. Время покажет, дождемся уже того момента. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Дональд Трамп в интервью изданию The Time назвал глупым решение администрации при Джо Байдене оразрешить Вооруженным силам Украины совершать ракетные удары американским дальнобойным оружием вглубь России.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости