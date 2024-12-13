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Пашиняна ждут на неформальном саммите СНГ

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В Кремле рассказали о визите премьера Армении в РФ.

Российский президент Владимир Путин пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальный саммит СНГ (Содружества Независимых Государств) в Санкт-Петербург. Известно, что мероприятие пройдет в период с 25 по 26 декабря 2024 года. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков.

В Питере ждут обязательно, президент приглашал господина Пашиняна. И, конечно же, ждет его наряду с другими коллегами в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что  руководитель правительства в Ереване прибыл в Москву 13 декабря. Сегодня иностранный делегат примет участие в заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На рабочей встрече главы национальных кабинетов министров из стран-участниц  ЕАЭС обсудят вопросы по энергетике, промышленности и развитию электронной торговли.

Песков: РФ добивается не перемирия, а долгосрочного мира на Украине.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: армения, дмитрий песков, кремль, никол пашинян, снг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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