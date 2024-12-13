В Москве указали на необходимость для Киева выполнить условия, обозначенные Москвой.

Москве нужно не временное перемирие на украинской земле, а полноценный мир с соседним государством при выполнении всех обозначенных российским руководством условий. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 13 декабря сделал официальный представитель администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал СМИ, как власти страны оценивают инициативу Евросоюза по возможной отправке военного контингента из стран региона на Украину для наблюдения за режимом перемирия.

Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие - это не то, что мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что новостное агентство "Рейтер" со ссылкой на собственные источники в Европейском союза писало о том, что в странах коллективного Запада пока что нет консенсуса относительно отправки иностранных войск на украинскую территорию после завершения регионального конфликта. Делегаты рассматривают возможность создания коалиции из пяти или восьми государств, которые будут задействованы.

Кремль рассчитывает, что консультации по установлению мира на Украине продолжатся.

Фото и видео: Telegram / Вести