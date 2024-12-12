Кремль рассчитывает, что консультации по установлению мира на Украине продолжатся

Дмитрий Песков прокомментировал работу Будапешта по достижению мира в региональном противостоянии Москвы и Киева.

Москва рассчитывает, что консультации по установлению мира на Украине будут продолжены, поэтому поддерживает усилия венгерского премьер-министра Виктора Орбана в его попытках договориться. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 12 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля уточнил, что говорит об обсуждении, направленном на поиск мирного урегулирования регионального конфликта и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом военнопленными.

Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: ответ на атаку ATACMS по аэродрому в Таганроге последует обязательно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости