Удары киевского режима по военным аэродромам в России резко повышают уровни рисков в региональном конфликте на Украине. Соответствующее заявление в эфире телеканала FOX News сделал американский специальный посланник при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа Кит Келлог. Иностранный эксперт отметил, что именно такого развития ситуации США стремятся не допустить. Гость программы добавил, что стоит избегать такой обстановки, которая настолько повысит уровни риска, что конфликт расширится.

Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя другая сторона, вы не уверены. И они предприняли именно это. Кит Келлог, спецпредставитель главы США

На взгляд Кита Келлога, недавние вылазки Вооруженных сил Украины продемонстрировали, что страна готова активно проявлять инициативу в военных действиях. .

Келлог назвал обеспокоенность России расширением НАТО закономерной.

Фото: YouTube / FOX News