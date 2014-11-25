Спецпосланник США понимает угрозу, которую Москва видит с принятии Украины в военный блок.

Обеспокоенность российского руководства расширением НАТО на Восточный фланг европейского региона закономерна. Соответствующее заявление в эфире телеканала ABS News сделал американский специальный посланник при вашингтонской администрации Кит Келлог. Иностранный специалист заметил, что власти из Вашингтона неоднократно говорили о том, что для США членство киевского режима в Североатлантическом альянсе не стоит на повестке дня, при этом Белый дом не единственный член блока, который так думает.

Знаете, я, наверное, могу назвать вам четыре страны НАТО, а нужно 32 из 32, чтобы позволить вам вступить в НАТО. И мы видели, как другие страны говорили, ну, мы не слишком уверены в этом. Кит Келлог, спецпредставитель главы США

Напомним, что в последние годы Rhtvkm отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных государственных границ. Военный альянс расширяет инициативы и называет эти действия "сдерживанием агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил стран-членов блока в Европе. В российском внешнеполитическом ведомстве говорили об открытости к диалогу с НАТО, однако эти контакты должны происходить на равноправной основе. В МИД РФ призвали коллективный Запад отказаться от курса на милитаризацию континента.

Келлог: США советуют Киеву не отказываться от переговоров с РФ.

Фото и видео: YouTube / ABS News