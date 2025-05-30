Спецпосланник США указал на свой диалог с Рустемом Умеровым.

Вашингтон советует Киеву не выступать с публичными заявлениями об отказе от переговоров с российским руководством. Соответствующее заявление в эфире телеканала ABC News сделал американский специальный посланник при вашингтонской администрации Кит Келлог. Журналисты попросили высокопоставленного эксперта прокомментировать недавние высказывания должностных лиц из киевского режима о готовности отказаться от нового раунда переговоров с Москвой в том случае, если Кремль не предоставит Киеву меморандум по урегулированию регионального конфликта.

Я говорил с Рустемом Умеровым, который возглавит делегацию на следующих переговорах в Стамбуле, он также еще не видел. Но я всегда предостерегаю: "Не говорите такие вещи <...>, необходимо продемонстрировать, что вы серьезно настроены. Кит Келлог, спецпредставитель главы США

О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на второе июня, ранее сообщил российский министр по иностранным делам Сергей Лавров. Дипломат анонсировал передачу киевскому режиму главой делегации Владимиром Мединским меморандума нашего государства по всем аспектам преодоления первопричин возникшего регионального кризиса.

Келлог: Трамп имел в виду ухудшение отношений с Путиным, говоря об игре с огнем.

Фото и видео: YouTube / Fox News