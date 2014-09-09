Келлог: Трамп имел в виду ухудшение отношений с Путиным, говоря об игре с огнем

Спецпосланник США рассказал о необходимости сохранять контакты

Американский президент-республиканец Дональд Трамп предупреждает о возможности ухудшения личных отношений между ним и российским коллегой Владимиром Путиным в тот момент, когда утверждает, что Москва "играет с огнем" применительно к попыткам мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление в эфире телеканала FOX News сделал американский специальный посланник при вашингтонской администрации Кит Келлог.

Думаю, огонь, о котором он говорит, - это личные отношения. Президент Трамп действительно ценит личные отношения. И я действительно понимаю это, когда вижу такое. Его инстинкты совершенно не подводят. Кит Келлог, спецпредставитель главы США

Иностранный эксперт констатировал, что порой Белому дому приходится принимать важные решения в условиях отсутствия всей полноты информации, "отталкиваясь от инстинктов".По словам Кита Келлога. Глава США отчасти опирается на личные отношения с другими мировыми политическими лидерами. По мнению американца, не следует ломать эти контакты с Трампом. Специальный посланник добавил, что для Москвы будет "огромной ошибкой" разорвать с руководством США конструктивные отношения с действующим лидером США.

Киев готов к отводу войск на 15 километров, заявил Келлог.

Фото и видео: YouTube / Fox News