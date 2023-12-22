Карлсон назвал восхитившую его станцию метро в Москве

Иностранец показал кадры из своей рабочей поездки в Россию.

Американский журналист Такер Карлсон, который недавно взял в Москве интервью у российского президента Владимира Путина, рассказал зрителям своего шоу о своем восхищении от станции московского метро "Киевская". Иностранец пояснил, что эта платформа выглядит лучше, чем что бы то ни было подобное в США. По мнению экс-ведущего телеканала FOX News, одним из способов понять то или иное общество является изучение существующей в стране инфраструктуры. Он пояснил, что станция подземки "Киевская" создавалась 70 лет назад при Иосифе Сталине. Он предложил посмотреть, как же этот объект выглядит сейчас, спустя такой долгий срок.

То, что мы увидели, восхитило нас… Как так получается, что у России… есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране. Такер Карлсон, журналист

По словам американца, в отличие от метрополитена США, в московском он не увидел грязи, граффити, бездомных, наркоманов. Он положительно оценил чистоту и порядок, которые увидел на станции.

Такер Карлсон заявил о некомпетентности Джо Байдена.

Фото: YouTube / Tucker Carlson