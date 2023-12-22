Такер Карлсон заявил о некомпетентности Джо Байдена

Иностранец высказался о работе американской администрации.

Американский журналист Такер Карлсон, взявший ранее интервью у российского президента Владимира Путина, заявил общественности о некомпетентности лидера Белого дома Джо Байдена. Соответствующей информацией бывший ведущий телеканала FOX News поделился с участниками Всемирного правительственного саммита в Дубае.

Я патриот Америки, и мне горестно видеть, что президент не в своем уме. В моей стране считается грубым говорить такое. Вызывает удивление, как мы дошли до того, что наш президент некомпетентен <...>. Никто не чувствует возможности открыто сказать об этом. А это не политическое наблюдение, это констатация факта. Такер Карлсон, журналист США

Такер Карлсон добавил, что после восьми дней, проведенных в Москве, ему удалось понять, что Россия, будучи самой большой страной, в настоящее время "чрезвычайно разнообразна с точки зрения языков, культуры и религии". Иностранец добавил, что руководству сложно управлять такой территорией на протяжении 24 лет, однако неспособный на это человек не смог бы делать этого.

Эксперт рассказал, что ждет Такера Карлсона в США после интервью с Путиным.

Фото и видео: YouTube / Palyaço