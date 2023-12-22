Эксперт рассказал, что ждет Такера Карлсона в США после интервью с Путиным

Политолог рассказал об отношении к иностранцу на Западе и Украине.

Эксперт рассказал, что ждет американского журналиста Такера Карлсона в США после интервью с российским президентом Владимиром Путиным. В интервью телеканалу "360" политолог-американист Рафаэль Ордуханян заметил, что сейчас общественное настроение вокруг фигуры бывшего ведущего телеканала FOX News сложилось неоднозначное. В странах коллективного Запада фиксируется диапазон отношения к произошедшему, начиная от запрета на въезд Такуру Карлсону и лишения гражданства, до расстрела. Не исключено, что против сотрудника СМИ Евросоюз введет санкционное давление.

Тем не менее говорить про судьбу Такера после интервью пока что рано. Не исключаю возможности физического устранения или нападения на Такера Карлсона. Сейчас все может быть. Особенно в тех условиях, в которых сегодня развивается Америка. Рафаэль Ордуханян, эксперт

Однако аналитик призвал посмотреть, сколько просмотров материала с главой России спустя несколько дней наберет публикация в социальных сетях, и как о ней будут говорить в интернете. Сейчас на Западе предпочитают просто игнорировать интервью, замалчивать происходящее или не придавать ему никакого значения. В информационном пространстве первоначально действует эффект удивления, но неизвестно, что произойдет дальше. На территории Украины Такер Карлсон сейчас считается "целью номер один".

Карлсон предупредил о ядерных ударах России за Крым.

Фото: YouTube / Tucker Carlson