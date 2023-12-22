Журналист из США оценил политику Белого дома.

Необходимо быть безумным для того, чтобы полагать, что российский президент Владимир Путин уступит Крым киевскому режиму для завершения текущего регионального конфликта. Соответствующее заявление американский журналист Такер Карлсон сделал по результатам, своего двухчасового интервью с руководителем Кремля. Политик заметил, что превратить Россию с ее ядерным потенциалом в слабое государство не получится, а такие попытки со стороны Вашингтона не имеют смысла. Иностранец считает, что сейчас в Вашингтоне страной управляют "сумасшедшие люди", имея в виду не только лидера Белого дома Джо Байдена и заместителя государственного секретаря Виктории Нуланд. Такер Карлсон задался вопросом о том, к чему привели попытки США свергнуть местную власть в других странах, включая Ливию и Ирак.

Крым находился в руках России еще в начале этой войны. Поэтому, если вы действительно считаете, что в качестве условия для достижения мира Путин должен будет отдать Крым, то вы безумны. Такер Карлсон, журналист США

Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian