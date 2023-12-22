Такер Карлсон оценил ответ Путина о причинах конфликта на Украине

Иностранный ведущий прокомментировал интервью с президентом России.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что получил от российского президента Владимира Путина "чрезвычайно подробный" ответ о причинах украинского кризиса. Иностранец объявил в видеообращении зрителям, что для него интервью начало неожиданно. Он задал главе государства "очевидный вопрос о том, почему он предпринял действия против Украины. Лидер РФ ответил, что испытывал угрозу от НАТО, их оружии на территории соседней страны и так далее…

Он погрузился в чрезвычайно подробную историю с IX века, с формирования России из племен, и части Украины в этом… Я был раздражен, я американец, я задал конкретный вопрос, я хочу ответ, я надавил, это вызвало его раздражение. Я думал, он тянет время, но потом я понял, что это было его ответом. Такер Карлсон, журналист

Дополнительно Такер Карлсон показал в камеру папку с документами, которые передал президент РФ. Он пояснил, что считает эти материалы "чтением на ночь". Ответ президента иностранный корреспондент назвал "очень интересным".

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson