Глава РФ напомнил о дате создания Российского государства.

Глава Кремля передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с иностранцем. В начале общения глава государства спросил корреспондента о том, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Политик рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.

Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин рассказал Такеру Карлсону, что датой создания Российского государства считается 862 год, с момента приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве.

Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ.

Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson