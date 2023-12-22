Глава Кремля передал американскому журналисту Такеру Карлсону документы, подтверждающие просьбы Богдана Хмельницкого забрать южные территории русских земель под сильную руку московского царя. Соответствующее заявление российский президент Владимир Путин сделал в ходе интервью с иностранцем. В начале общения глава государства спросил корреспондента о том, не против ли он послушать маленькую историческую справку. Политик рассказал ему, откуда взялась Украина и с чего начались отношения России с ней.
Таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде.
Владимир Путин, президент РФ
Владимир Путин рассказал Такеру Карлсону, что датой создания Российского государства считается 862 год, с момента приглашении в Новгород князя Рюрика и начале княжения его брата Олега в Киеве.
Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ.
Фото и видео: YouTube / Tucker Carlson
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