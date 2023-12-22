Клинтон допустила, что Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ

Американка назвала экс-ведущего FOX News "щеночком" и "полезным идиотом" для России.

Бывший американский государственный секретарь Хилари Клинтон заявила, что не удивится, если журналист. экс-сотрудник телеканала FOX News Такер Карлсон заключит контракт с российским СМИ. Соответствующее заявление политик сделала в эфире MSNBC. Гостья шоу заметила, что в прессе только смеются над Карлсоном, так как для них и властей иностранец является клишированной личностью - "щеночком" и "полезным идиотом". Она пояснила, что такой статус ранее приписывался советским функционерам для описания агентов влияния на общественное мнение в других странах.

Я не удивлюсь, если у него появится контракт с российским СМИ. Хилари Клинтон, политик США

Напмним, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российский президент Владимир Путин дал интервью иностранцу Такеру Карлсону. Пресс-секретарь администрации в Москве пояснил, что глава государства дал интервью именно этому корреспонденту, так как его позиция отличается от остальных. При этом она "никоим образом не пророссийская, не проукраинская, она скорее проамериканская".

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Фото и видео: MSNBC