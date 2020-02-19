Более 60 человек уже вылетели в Москву.

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился. На борту находилось 62 человека. Об этом сообщили "ТАССу" в справочной аэропорта.

Все россияне прошли 14-дневный карантин после поездки в Ухань. за их состоянием наблюдали медики в местном санатории. Ни у одного туриста не обнаружили признаков коронавируса.

Самолет с пассажирами направился из аэропорта Рощино в "Шереметьево" в 3:38 утра по московскому времени. Перевозчиком выступила авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее в Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян.