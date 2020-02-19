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Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

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Более 60 человек уже вылетели в Москву.

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился. На борту находилось 62 человека. Об этом сообщили "ТАССу" в справочной аэропорта. 

Все россияне прошли 14-дневный карантин после поездки в Ухань. за их состоянием наблюдали медики в местном санатории. Ни у одного туриста не обнаружили признаков коронавируса.

Самолет с пассажирами направился из аэропорта Рощино в "Шереметьево" в 3:38 утра по московскому времени. Перевозчиком выступила авиакомпания "Аэрофлот".

Ранее в Тюмени сообщили о состоянии эвакуированных из Китая россиян.

Теги: китай, коронавирус, тюмень карантин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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