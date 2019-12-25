Карацев и Рублев вышли в финал в Индиан-Уэллсе в парном разряде

Соперники россиян еще не определены.

Российские спортсмены Аслан Карацев и Андрей Рублев вышли в финал международного теннисного соревнования в Индиан-Уэллсе в парном разряде. Турнир серии "Мастерс" проводится в американском штате Калифорния. В полуфинале россияне одолели на корте немца и новозеландца Тима Пюца Майкла Винуса. Встреча завершилась с результатом 6:3, 4:6, 10:5. Матч продолжался 1 час 22 минуты.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет в 2021 года более 8,3 млн долларов. Следующий соперники Рублева и Карацева еще не определены. Они будут известны позже.

Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото: YouTube / Evan"stennisjournal

