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Карацев и Рублев пробились в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Сегодня, 10:25
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Карацев и Рублев пробились в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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Россияне обыграли в четвертьфинале теннисистов из Индии и Канады.

Аслан Карацев и Андрей Рублев пробились в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе. Турнир серии "Мастерс" проводится в американском штате Калифорния. Призовой фонд соревнований превышает 8,3 млн долларов. В четвертьфинале российские спортсмены обошли на корте представителей Индии и Канады Рохана Бопанну и Дениса Шаповалова. Матч завершился с результатом 6:4, 6:4. Следующими оппонентами российского тандема в парном разряде станут Тим Пюц (Германия) и Майкл Винус (Новая Зеландия).

Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото: Pixabay.com

Теги: андрей рублев, аслан карацев, индиан-уэллс, полуфинал
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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