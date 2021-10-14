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Кудерметова и Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе

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В четвертьфинале теннисистки обыграли чешек.

Российская спортсменка Вероника Кудерметова и казахская представительница Елена Рыбакина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах. Турнир серии "Мастерс" проводится в американском штате Калифорния. Его призовой фонд составляет более 8,1 млн долларов. В четвертьфинале команда обыграла на корте чешек Мари Боузкову и Люцию Градецкую. Результат встречи - 1:6, 6:1, 10:3. Игра продолжалась чуть более одного часа. В следующий раз теннисистки выйдут на корт против украинки Людмилы Киченок и латвийски Елены Остапенко.

Медведев проиграл Димитрову в четвертом круге турнира Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: Youtube/Unseen Tennis

Теги: вероника кудерметова, индиан-уэллс, казахстан, мастерс, полуфинал
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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