Медведев проиграл Димитрову в четвертом круге турнира Индиан-Уэллсе

Россиянин не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс".

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл болгарскому представителю Григору Димитрову в четвертом круге турнира Индиан-Уэллсе. Турнир проводится в американском городе, расположенном в штате Калифорния. Призовой фонд составил более 8,3 млн долларов.

Спортсмен из РФ не вышел в четвертьфинал соревнований серии "Мастерс". В матче четвертого круга он уступил на корте оппоненту со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Игроки сражались на поле 2 часа 15 минут. Следующим соперником болгарина станет польский спортсмен Хуберт Хуркач.

Напомним, что для Медведева завершилась 10-матчевая победная серия. Она продолжалась с августа текущего года.

Медведев обыграл Краиновича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV