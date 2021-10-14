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Медведев проиграл Димитрову в четвертом круге турнира Индиан-Уэллсе

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Россиянин не смог выйти в четвертьфинал турнира серии "Мастерс".

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл болгарскому представителю Григору Димитрову в четвертом круге турнира Индиан-Уэллсе. Турнир проводится в американском городе, расположенном в штате Калифорния. Призовой фонд составил более 8,3 млн долларов.

Спортсмен из РФ не вышел в четвертьфинал соревнований серии "Мастерс". В матче четвертого круга он уступил на корте оппоненту со счетом 6:4, 4:6, 3:6. Игроки сражались на поле 2 часа 15 минут. Следующим соперником болгарина станет польский спортсмен Хуберт Хуркач. 

Напомним, что для Медведева завершилась 10-матчевая победная серия. Она продолжалась с августа текущего года. 

Медведев обыграл Краиновича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: григор димитров, даниил медведев, индиан-уэллс, мастерс
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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