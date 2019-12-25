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Медведев обыграл Краиновича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
Сегодня, 14:23
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Медведев обыграл Краиновича в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

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Теннисист пробился в четвертый раунд турнира "Мастерс".

Российский спортсмен Даниил Медведев обыграл Филипа Краиновича в третьем круге теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Мероприятие серии "Мастерс" проводится в американском штате Калифорния. Результат игры  - 6:2, 7:6 (7:1). Противники провели на корте 1 час 30 минут. Медведев пробился в четвертый раунд. Следующим оппонентом россиянина станет Григор Димитров из Болгарии. Призовой фонд турнира в текущем году составляет более 8,3 млн долларов.

Хачанов вышел в четвертый круг турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.

Фото: Pixabay.com

Теги: даниил медведев, индиан-уэллс, мастерс, третий круг
Категории: Теннис, Спорт, Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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