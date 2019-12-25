Хачанов вышел в четвертый круг турнира "Мастерс" в Индиан-Уэллсе

В третьем круге россиянин обыграл Пабло Карреньо-Бусту.

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг теннисного турнира серии "Мастерс" в американском городе Индиан-Уэллсе, расположенном в Калифорнии. В рамках третьего круга спортсмен обыграл на корте испанского представителя Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась с результатом 6:0, 6:4 в пользу 25-летнего Хачанова.

Следующим соперником теннисиста станет победитель матча между Николозом Басилашвили (Грузия) и Альбертом Рамосом Испания). На данный момент россиянин находится на 29 позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он завоевал четыре титула под эгидой организации. в соревнованиях серии Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпиаде в Токио он получил серебряную медаль в одиночном разряде.

Напомним, что призовой фонд в Индиан-Уэллсе составляет $8,3 млн. В 2019 году победителем турнира стал австриец Доминик Тим, в 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии.

Самсонова в двух сетах обыграла Козлову в 1-м круге в Индиан-Уэллсе.

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