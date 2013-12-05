Российский теннисист Хачанов завоевал серебро на Олимпиаде в Токио

Его награда стала 40-й по счету для сборной РФ.

Российский теннисист Карен Хачанов на Олимпиаде-2020 в Токио проиграл в финале своему оппоненту из Германии Александру Звереву.

Счет по партиям составил 6:3, 6:1. Их продолжительность составила около 1 часа 20 минут. По результатам игры, Хачанов принес в копилку России серебряную медаль.

Награда российского спортсмена стала 40-й для сборной РФ на Олимпиаде-2020 в Токио.

По общему количеству медалей Россия занимает третье место в общем зачете. На втором месте находится КНР с 50 наградами, а возглавляет перечень Соединенные Штаты - 54 медали.

Ранее одиннадцатую золотую медаль для олимпийской команды России на Играх в Токио принесла команда саблисток. В напряженном финале Софья Великая, София Позднякова, Светлана Шевелева и Ольга Никитина победили француженок со счетом 45:41.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России



