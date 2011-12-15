11-е золото России на Олимпиаде принесла команда саблисток

В финале была повержена команда Франции.

Одиннадцатую золотую медаль для олимпийской команды России на Играх в Токио принесла команда саблисток. В напряженном финале Софья Великая, София Позднякова, Светлана Шевелева и Ольга Никитина победили француженок со счетом 45:41.

Бронзовые медали в этой дисциплине завоевала команда Южной Кореи, победившая соперниц из сборной Италии - 45:42.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России