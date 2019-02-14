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Самсонова в двух сетах обыграла Козлову в 1-м круге в Индиан-Уэллсе
Сегодня, 11:20
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Самсонова в двух сетах обыграла Козлову в 1-м круге в Индиан-Уэллсе

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Во втором круге россиянка выступит против Вероники Кудерметовой.

Российская представительница Людмила Самсонова в двух сетах обыграла украинку Катерину Козлову в первом круге теннисного турнира. Соревнования проводятся в американском городе Индиан-Уэллс. Встреча между соперницами продлилась чуть более двух часов. Итог матча составил 6:4, 7:6. Семь раз победительнице удалось подать мяч навылет. Она также взяла четыре гейма на приеме. Следующей оппоненткой на корте для Самсоновой станет ее соотечественница, представительница России Вероника Кудерметова. Призовой фонд турнира в 2021 году составил 8 150 470 долларов США.

Карацев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего.

Фото: Pixabay.com

Теги: индиан-уэллс, людмила самсонова, первый круг
Категории: Тема дня, Новости России, События на Украине, Лента новостей, Теннис, Мировые новости, Спорт,

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