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Карацев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего
Сегодня, 9:15
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Карацев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего

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Спортсмен проиграл в четвертьфинале болгарину Григору Димитрову.

Российский спортсмен Аслан Карацев не сумел выйти в полуфинал теннисного турнира в Сан-Диего. В рамках четвертьфинала соревнования Ассоциации теннисистов-профессионалов, проходящего в американском штате Калифорния, мужчина уступил представителю Болгарии Григору Димитрову. Матч завершился с результатом 6:1, 1:6, 6:2 в пользу 30-летнего иностранца. Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд.

Напомним, что 24-летний теннисист Карацев занимает 24-е место в рейтинге АТР. Он смог завоевать один титул под эгидой организации. Его лучшим результатом в серии Большого шлема стал выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в 2021 году. Спортсмен получил серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, выступая в категории микст вместе с Еленой Весниной.
Напомним, что турнир в Сан-Диего относится к категории ATP 250. Общий призовой фонд составляет 600 тысяч долларов.

Рублёв обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего.

Фото: Pixabay.com

Теги: аслан карацев, атр, сан-диего
Категории: Теннис, Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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