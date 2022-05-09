Пентагон утверждает, что учения ВС КНР у Тайваня дестабилизируют обстановку

Патрик Райдер прокомментировал морские маневры Пекина в АТР.

Вашингтон полагает, что проводимые Вооруженными силами Китая учения вблизи Тайваня якобы дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давление на местную администрацию. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что власти в Пекине воспользовались возможностью для совершения провокационных маневров в регионе.

Мы внимательно наблюдаем за учениями Народно-освободительной армии КНР "Совместный меч - 2024В" вокруг Тайваня. Эта операция по оказанию военного давления является безответственной, несоразмерной и дестабилизирующей. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Дополнительно Патрик Райдер заверил аудиторию в том, что США твердо обеспечивают сдерживание КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, так как мир заинтересован в стабильности. По этому вопросу США работают вместе с международными союзниками и партнерами для продвижения концепции свободного и открытого ИТР.

Пентагон заявил, что у него нет доказательств посещения Земли инопланетянами.

Фото: YouTube / Defense Now