Рублёв обыграл Шварцмана и вышел в полуфинал турнира в Сан-Диего

Россиянин сыграет на корте против британца Кэмерона Норри.

Российский спортсмен Андрей Рублёв обыграл Диего Шварцмана из Аргентины и вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Сан-Диего. Соревнования проводятся в американском штате Калифорния. Матч завершился с результатом 6:1, 7:5. Следующим соперником 23-летнего Рублева станет британец Кэмерон Норри. Он расположился на 28-ом месте мирового рейтинга, в то время как россиян - пятое место.

Напомним, что Андрей Рублев завоевал 8 титулов под эгидой организации АТР. Он также стал олимпийским чемпионом (золотая медаль), выступая в паре с теннисисткой Анастасией Павлюченковой в Токио.

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