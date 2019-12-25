Кудерметова и Рыбакина вышли в финал турнира в Индиан-Уэллсе

В полуфинале спортсменки одолели украинку и латвийку.

Россиянка Вероника Кудерметова и казахстанская спортсменка Елена Рыбакина стали финалистками турнира в Индиан-Уэллсе. Турнир серии "Мастерс" проводится в американском штате Калифорния. Призовой фонд мероприятия составляет более 8,1 млн долларов. В полуфинале соревнования в парном разряде теннисистки одержали победу над украинской Людмилой Киченок и латвийской Еленой Остапенко. Матч завершился с результатом 6:4, 6:3. Он продлился 1 час 15 минут.

В финальном поединке соперницами Кудерметовой и Рыбакиной станут Си Сувэй (представляет Тайвань) и Элизе Мертенс из Бельгии.

Карацев и Рублев пробились в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

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