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Капсула Crew Dragon исправила главный недостаток шаттлов
Сегодня, 11:40
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lesjasap

Капсула Crew Dragon исправила главный недостаток шаттлов

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Эксперт NASA раскрыл информацию о системе эвакуации космического корабля.

Капсула Crew Dragon исправила главный недостаток космических шаттлов. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал заместитель директора Космического центра имени Джонсона по безопасности Рекс Уолхайм. Эксперт принимал участие в разработке SpaceX со стороны NASA.

Главной проблемой шаттла было то, что если была проблема с ракетой-носителем..., то вы не могли оторваться от нее до определенного момента

Рекс Уолхайм, заместитель директора американского Космического центра имени Джонсона

Специалист объяснил, что космические корабли SpaceX и у Boeing оборудовали системы эвакуации. В случае взрыва носителя или ракеты, астронавты могут покинуть шаттл. Эксперт отметил безопасную работу систем Crew Dragon и интерьер новой капсулы.

,Напомним, что 27 мая в США должен состояться первый с 2011 года пилотируемый запуск шаттла на МКС. В полет отправится ракета Crew Dragon проекта SpaceX.  В испытательном полете участвуют астронавты Даг Херли и Боб Бенкен.

Космонавт Борисенко рассказал, что его побудило поучаствовать в программе Илона Маска.

Теги: crew dragon, nasa, космос, наса, шаттл
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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