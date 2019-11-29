Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи. Об этом сообщили журналисты местного новостного портала TMZ.
Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тысяч подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен в бюллетени для голосования
Майкл Адамс, секретарь штата Кентукки
К записи в Twitter чиновник прикрепил фотографию, на которой зафиксирован фрагмент заявки американского музыканта. Аналогичный документ Уэст подал в пятницу в избирательную комиссию штата Миссисипи.
Напомним, что на данный момент рэпер смог стать независимым кандидатом в президенты США в десяти американских штатах. Речь идет об Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. В девяти других штатах заявка музыканта отклонена по различных причинам.
Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге.
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