Музыкант уже зарегистрирован в 10 американских штатах как независимый кандидат.

Американский рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США в Кентукки и Миссисипи. Об этом сообщили журналисты местного новостного портала TMZ.

Наша команда с удовольствием рассмотрит эту заявку и прилагающиеся к ней приблизительно 19 тысяч подписей, чтобы определить, сможет ли мистер Уэст быть включен в бюллетени для голосования Майкл Адамс, секретарь штата Кентукки

К записи в Twitter чиновник прикрепил фотографию, на которой зафиксирован фрагмент заявки американского музыканта. Аналогичный документ Уэст подал в пятницу в избирательную комиссию штата Миссисипи.

Напомним, что на данный момент рэпер смог стать независимым кандидатом в президенты США в десяти американских штатах. Речь идет об Арканзасе, Колорадо, Юте, Оклахоме, Вермонте, Айдахо, Айове, Луизиане, Миннесоте и Теннесси. В девяти других штатах заявка музыканта отклонена по различных причинам.

Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге.

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