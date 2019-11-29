Артист заполнил Форму №1, впереди - еще Форма №2.

Музыкант Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. Соответствующая информация указана на сайте Федеральной избирательной комиссии. Рэпер заполнил Форму №1. Из его заявки следует, что гражданин США будет баллотироваться от комитета "Канье 2020" в штате Оклахома.

В качестве партии исполнитель указал аббревиатуру BDY. Ранее артист заявил, что стал представителем политической партии "Вечеринки в честь дня рождения" (BDY Party).

Журналисты американского портала TMZ уточнили, что Уэсту необходимо подать Форму №2, которая более важна для кандидатов в президенты. В документе необходимо указать о сборе и тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без данной справки музыкант не сможет получить статус кандидата на выборах в соответствии с законом о финансировании кампании.

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