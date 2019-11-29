Канье Уэст обвинил Ким Кардашян в попытке закрыть его в психушке

Источники из окружения музыканта утверждают, что у него обострилось психическое расстройство.

В ночь на 21 июля рэпер Канье Уэст, баллотировавшийся в президенты США, опубликовал серию твитов, в которых обвинил свою жену Ким Кардашян в попытке запереть его в психушку. Об этом пишет Billboard.

"Ким пыталась прилететь в Вайоминг с доктором, чтобы закрыть меня, как в фильме "Прочь", потому что вчера я рыдал о том, как спас жизнь своей дочери", - написал музыкант в Twitter, добавив, что уговаривал жену сделать аборт, поскольку не готов был стать отцом.

Канье Уэст заявил, что фильм "Прочь" про него. По его словам, телеканал NBC "закрыл" комика Билла Косби, и что его семья теперь должна жить рядом с ним.

Спустя время большая часть твитов была удалена. Остался лишь анонс нового альбома артиста под названием DONDA, релиз которого состоится в эту пятницу.

Ранее в июле рэпер заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Источники из окружения музыканта отметили, что решение баллотироваться тот принял из-за обострения психического расстройства. Канье Уэст обещал превратить Белый дом в Ваканду из супергеройского фильма "Черная пантера" и пожелал вернуть "страх и любовь к Богу" в школы.

Фото: Instagram / Канев.est