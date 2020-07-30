Адвокат из Нью-Джерси оспорил заявку Канье Уэста на регистрацию в президенты США

Сэлмон направил письмо в избирком штата, в котором выразил в письме соболезнования по поводу психического состояния Уэста.

Адвокат из Нью-Джерси Скотт Сэлмон оспорил заявку реп-исполнителя Канье Уэста на регистрацию в президенты США в этом штате. Об этом сообщает газета Politico.

В 2018 году Сэлмон баллотировался в Конгресс США. Он предъявил претензии по поводу подлинности подписей зарегистрированных избирателей Нью-Джерси, собранных Уэстом для регистрации независимым кандидатом на выборы. Адвокат посчитал подписи реп-исполнителя "откровенно и оскорбительно негодными". Сэлмон уверен, что многие из них выполнены одним и тем же человеком.

Напомним, что до 31 июля все желающие могут высказать свои возражения против кандидатуры Уэста. Из-за этого репер столкнулся с проблемами при регистрации независимым кандидатом в штате Иллинойс. Там в избирком подали несколько жалоб в том числе на подлинность трети из 3,2 тыс. подписей, которые предоставил Уэст.

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Видео: Youtube/Guardian News