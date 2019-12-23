Рэпер провел встречу с избирателями в Южной Каролине.

Канье Уэст на первой встрече с избирателями зарыдал и поговорил о Боге. Ролик с выступлением рэпера опубликован на YouTube-канале The Sun. В рамках своей предвыборной кампании в Южной Каролине музыкант заявил, что демократам остается безразличной судьба темнокожего населения страны. Он добавил, что никто из политиков не сможет их "освободить".

Единственное, что может дать нам свободу, это следование заветам, которые были даны нам ради Земли обетованной. Мы все равны в глазах Господа… Канье Уэст, американский рэпер

Артист поднял во время речи вопрос абортов. Он осудил их, но призвал легализовать аборты. По словам Уэста, рожающим женщинам необходимо оказать материальную поддержку в размере миллиона долларов.

Трамп уверен, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его.

Видео: Youtube/ ALL URBAN CENTRAL