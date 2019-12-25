Кандидат в президенты Эстонии потребовал от РФ вернуть территории

Он сослался на договор 1920 года.

Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас потребовал от Российской Федерации вернуть часть территории. Об этом он сказал в ходе в ходе съезда Консервативной народной партии Эстонии.

По его словам, этот документ, который был подписан РФ и Эстонией в 1920 году, а также указанная в нем государственная граница все еще действуют.

Нет никакой необходимости и причины узаконивать преступную оккупацию Печор и территорий за Нарвой. Хенн Пыллуаас, эстонский политик

Согласно документу, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне это Печорский район Псковской области), а также территории на правобережье Нарвы (территории в Ленинградской области). Однако в 1944 году данные территории были возвращены РСФСР. В настоящее время между РФ и Эстонией до сих пор нет юридически оформленной границы.

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