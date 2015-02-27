В Европе на фоне аномальной жары резко выросли цены на электричество

Так, в Литве с начала месяца цены выросли на 28%.

В ряде стран Прибалтики и Восточной Европы резко выросла стоимость электричества. Это произошло на фоне аномальной жары. На пике цены превышали 100 евро за мегаватт-час. Об этом пишет "Коммерсант".

Отмечается, что речь идет о спотовых ценах, то есть тех, которые были установлены на момент заключения сделки.

Так, с 21 по 27 июня в среднем электроэнергия стоила 85,5 евро за мегаватт-час. Это на 28% больше, чем было в начале месяца. По инофрмации издания, это рекордное подорожание за прошедшие шесть лет. Выросли цены на электроэнергию также в Эстонии и Латвии.

По информации системного оператора Литвы (Litgrid), к скачку цен привело удорожание поставок из Швеции и Польши. А из-за жары спрос на электричество вырос. Его покрывают за счет дорогостоящего производства традиционных топливных ТЭС.

Ранее эксперт рассказал, что поможет снизить цены в магазинах. А вот к росту цен, по его мнению, привело в том числе то, что в России делают запасы на 40-50% больше необходимого.

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