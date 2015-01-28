Стало известно, что поможет снизить цены в магазинах

К росту стоимости товаров приводит практика делать запасы.

Гендиректор "Федерального центра компетенций" (ФКЦ) Николай Соломон заявил, что есть способ снизить цены на товары в магазинах. По его словам, к росту стоимости товаров приводит практика делать запасы на 40-50% больше необходимого. Об этом пишет "Российская газета".

По словам эксперта, по этой причине склады загромождаются, а деньги замораживаются. В результате производители обязаны менять план выпуска продукции.

Возникают дополнительные издержки на обслуживание оборотного капитала, содержание складов и так далее, что приводит к росту цен, — сказал Николай Соломон.

Он считает, что цифровые процессы позволяют построить цепочку от производителя до магазина. Таким образом можно запланировать выпуск товаров на несколько месяцев вперед.

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