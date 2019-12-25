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В России подорожают сигареты
Сегодня, 13:46
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В России подорожают сигареты

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В 2021 году акцизы на табак выросли на 20%.

С 1 июля в России станут дороже табачные изделия. Так, минимальная розничная цена пачки сигарет составит 107,78 рубля. Об этом пишет "Российская газета".

По информации издания. Весь немаркированный альтернативный табак теперь исчезнет с прилавков. Таким образом власти России борются с нелегальной продукцией.

Единая минимальная розничная цена (ЕМРЦ) на сигареты действует в России с 1 апреля 2021 года. При этом до 1 июля продавцам разрешили дешевле реализовать товар, который был закуплен до установления ЕМРЦ.

Так, в этом году акцизы на табак выросли на 20%.

Ранее мы писали, что россиянам дали совет по продаже валюты. Аналитик подчеркнула, что необходимо следить за сообщениями Центробанка. 

Фото: pixabay

Теги: подорожание сигарет, рост цен на продукты
Категории: Новости России, Лента новостей,

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